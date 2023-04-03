KGK’nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınav tarihi belli oldu

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler.

Sınav müracaatları 10 Nisan’da başlayıp 25 Nisan saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresindeki başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilecek.

Müracaatlar Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri ve saati, 8 Temmuz’daki sınavdan en az 15 gün önce Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

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Sınav 08 Temmuz 2023 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de sabah ve öğleden sonra oturumu olacak şekilde 2 oturumda yapılacak. Oturumlarda yer alan her modülüm sınav süresi 60 dakikadır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacak.

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