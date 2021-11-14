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Ekonomi KGF destekleri 668 milyar liraya yaklaştı
Ekonomi

KGF destekleri 668 milyar liraya yaklaştı

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, üreten ve istihdam eden işletmelerin finansmana erişmelerini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:57:00 -
KGF destekleri 668 milyar liraya yaklaştı

Özegen, bugüne kadar 667.6 milyar liralık ticari kredi hacmi için toplam 571.3 milyar lira kefalet sağladıklarını aktardı. Özegen, “Kefalet destekli paketlerimizden 498 bin 388 firmamız yararlandı. Yani Türkiye’deki her iki işletmeden biri KGF kefaletinden istifade ederek uygun koşullarda krediye ulaştı. Bu son derece önemlidir” dedi.

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