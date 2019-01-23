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KGB Mısır Piramitleri'nin gizemini araştırdı

Mısır Piramitleri için son olarak Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin araştırması ortaya çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
KGB Mısır Piramitleri'nin gizemini araştırdı

Gizli olarak sınıflandırılan KGB raporlarına göre; bilim insanları, Gize Mezar Kenti'nin farklı bir amaç doğrultusunda inşa edilen bir mühendislik harikası olup, olmadığını sorguladı.

EŞSİZ ÖLÇÜLER

KGB raporlarında, Keops Piramidi'nin paranormal bir makine görevi görüp görmediğinin incelediği belirtiliyor.

Raporda adı açıklanmayan bir bilim insanı, ölçüleri son derece eşsiz olan Keops Piramidi'nin bir tür makine olabileceğini iddia ediyor.

KGB Mısır Piramitleri'nin gizemini araştırdı

YERKÜRENİN ÜÇ BOYUTLU TASVİRİ

Belgelerde piramidin yüksekliği ve çevre uzunluğu arasındaki oranın, dünyanın yarıçapı ve çember oranına denk olduğu notu bulunuyor.

Bu sebeple belgelerde; piramitlerin, yarıkürenin üç boyutlu bir tasviri ve kozmik ışını başkalaştırma gücüne sahip olabileceği fikri öne sürüldü.

KGB Mısır Piramitleri'nin gizemini araştırdı

DÜNYA DIŞI MÜHENDİSLİĞİN ÜRÜNÜ

Bazı bilim insanları, piramitlerin ve Sfenks'in, dünya dışı mühendisliğin bir ürünü olduğu ve bir tür enerji oluşturduğuna inanıyor.

Bilimsel raporlara göre, Gize Mezar Kenti'nde bulunan tüm anıtların, Keops Piramidi'nin içerisinde yer alan ana kontrol merkezi ile bağlantısı bulunuyor.

Keops Piramidi'nin içerisinde Kral Odası'na giden bir koridor, lahitin üzerinde ise yıldız ekseni adı verilen bir tünel yer alıyor.

Gök cisimlerinin belli bir şekilde hizalanması durumunda yıldız ışığı, bu tünele yansıyor. Bilim insanları enerji adı verdikleri bu olayın, lahitte soğuk füzyon reaksiyonuna benzer enerjiyi tetiklediğine inanıyor.

KGB Mısır Piramitleri'nin gizemini araştırdı

BELGESEL OLARAK YAYINLANACAK

Ortaya çıkan belgelerin, önümüzdeki günlerde bir belgesel olarak yayınlanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
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