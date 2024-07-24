Keyfine bak Yavaş, Ankaralı öder! Başkentte zararın faturası yine vatandaşa kesildi
Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, zarar ettirdiği kurumların faturasını yine Ankaralı vatandaşlara kesti.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı tepkiyle karşılandı. AK Parti döneminde Ankara’da aktarma ücretsiz olurken, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara’da aktarma ücretli oldu. EGO Genel Müdürlüğü’nün zarar bilançosu CHP’li belediyenin yönetim anlayışını ortaya çıkarırken, Mansur Yavaş, toplu ulaşıma yapılan bu zamla birlikte zararı karşılamaya çalışacak.
400 milyon TL’lik zarar faturası vatandaşa kesildi!
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon TL zarar etmekte” denilerek yüzde 40 oranındaki zam savunuldu.