Kevin Durant NBA All Star MVP seçildi | Kevin Durant kimdir kaç yaşında?

NBA All Star maçında 31 sayıyla oynayan ABD'li oyuncu Kevin Durant MVP seçildi. Sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi olan Kevin Durant’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kevin Durant kimdir? Kevin Durant kaç yaşında?

Kevin Durant kimdir?

Amerikalı profesyonel basketbolcu Kevin Wayne Durant, 29 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi. "Durantula" ve "KD" gibi lakapları bulun Kevin Durant, kariyeri boyunca bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü'nü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü, bir kez NBA yılın çaylağı ödülü'nü ve bir kez de Olimpiyat altın madalyası kazanmasının yanında beş kez All-Star karmasına, beş defa da NBA yılın en iyi beşi arasına girdi.

Lise kariyerinin ardından Texas Üniversitesi'nde bir sezon forma giyen Durant, buradaki çaylak sezonunda Naismith yılın kolej ligleri oyuncusu seçildi ve bu ödülü kazanan kolej tarihindeki ilk çaylak oyuncu oldu. Üniversite kariyerinin ardından 2007 NBA Seçmeleri'ne girdi. Greg Oden'ın ardından ikinci sıradan Seattle SuperSonics tarafından seçildi. Durant'in çaylak sezonunun ardından takımı SuperSonics Oklahoma şehrine taşındı ve adı Oklahoma City Thunder olarak değiştirildi. 2012 yılında takımıyla beraber kariyerinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükseldi, ancak Miami Heat'e beş maç sonunda 4-1 kaybettiler. 2016'da serbest kalan Durant, Thunder'dan ayrıldı ve iki yıllığına Golden State Warriors ile anlaştı.



Durant, basketbol kariyerinin dışında, Oklahoma şehrinde yaptığı çeşitli bağışlar ve yardımlarla da tanınır. 2012 yılında Thunderstruck adlı filmde baş rolü oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti.