Kevin De Bruyne sahalara dönüyor! Ağır bir sakatlık geçirmişti

Napoli'nin yazın kadrosuna kattığı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, Ekim ayında Inter Milan karşısında yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belçikalı orkestra şefi, bugün (2 Mart) itibarıyla takımla antrenmanlara başladı. Yıldız ismin fiziksel durumu beklenenden daha iyi ve Cuma günü oynanacak Torino maçında süre alması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sahalara geri dönmeye hazırlanıyor

Napoli'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kevin De Bruyne, bu hafta geri dönebilir.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı yıldızın fiziksel durumunun beklenenden daha iyi olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu, cuma günü oynanacak Torino maçının kadrosunda yer alabilir.

Yaz transfer döneminde Manchester City'den Napoli'ye giden Kevin De Bruyne, sakatlığından önce İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu ve 4 gol, 2 asist yaptı.