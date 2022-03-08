Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!

Ketojenik diyet, zayıflama amacı dışında bir takım hastalıklarda sağladığı olumlu etkiler ile kullanılmaktadır. Özellikle epilepsi hastalarında atakları azaltmada oldukça faydalı bir diyet olarak bilinmektedir.

Ketojenik diyet nedir?

Ketojenik diyet, tıpta öncelikle çocuklarda kontrol edilmesi zor yani refrakter epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan yüksek yağlı besinler ile yeter miktarda protein içeren besinlerin öncelikli tüketildiği, düşük karbonhidratlı bir diyettir. Ketojenik diyetin halk arasındaki bir diğer adı da keto diyettir.

Ketojenik diyetin faydaları nelerdir?

Ketojenik diyet esasında epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tedavisi için bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda gerçekleştirilen araştırmalar ketojenik diyetin epileptik çocuklarda nöbetlerde büyük azalmaya neden olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte sonradan ketojenik diyetin özellikle metabolik, nörolojik veya insülinle ilişkili hastalıklarda birçok sağlık yararı sağlayabileceğine dair sonuçlar veren çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

Zayıflama konusunda etkili

Ketojenik diyet, doğru tarzda uygulandığında sağlıklı bir şekilde kilo vermeye ve çeşitli tıbbi sorunlar ile hastalıklar için risk faktörlerini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Kalori sayımı yapmadan veya yiyecek takibine çok fazla dikkat ayırmadan kilo verme konusunda etkili olduğu görülmüştür.

Ketojenik diyet, vücut yağı, HDL kolesterol seviyeleri, kan basıncı ve kan şekeri gibi kalp hastalıklarını ortaya çıkarabilen risk faktörlerini iyileştirebilir. Keto diyetinin Alzheimer hastalığının semptomlarını azaltabildiği ve ilerlemesini yavaşlatabildiği gözlemlenmiştir.

Bunlara ek olarak parkinson hastalığının semptomlarının hafifletilmesine, polikistik over sendromunda önemli bir rol oynayabilen insülin seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğuna ve düşük insülin seviyelerinin yanı sıra daha az şeker veya işlenmiş gıdaların kullanılması sayesinde sivilce ve aknelerde azalmaya yol açtığına dair küçük çaplı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bir çalışmalar sayesinde ketojenik diyetin beyin sarsıntılarının etkisini azaltma ve yaralanma sonrasında iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olduğuna işaret edilmektedir. Ancak bu alanlarda gerçekleştirilen araştırmalar küçük çaplıdır, sınırlı kapsamdadır ve uzun vadedeki etkileri henüz kesin olarak ortaya dökülmemiştir.

Ketojenik diyette yapılması gerekenler

Bu diyette dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yağ tüketimidir. Yağ oranını yüksek tutmak gerekirken proteini çok fazla kullanmamanız gerekiyor. Ketojenik diyet, proteini temel alan diyetlerle sıklıkla karıştırılır ancak amaç protein ile zayıflamak değildir.

Bilinen sağlıklı beslenme düzeninde genellikle yağlardan kaçınılmıştır. Ancak bu diyette yağ almaktan çekinmenize gerek yoktur. Ketojenik diyeti uygularken yağlı değil, yağsız bir besin tercih etmeniz daha zayıf olmanızı sağlamayacaktır.

Karbonhidrat tüketimini tamamen kesilir. Ekmek, makarna, patates, pirinç, yulaf gibi besinler tüketilmez.

Karbonhidrat alımı sadece meyvelerle sağlanır. Meyve tüketimi de oldukça kısıtlıdır.

Ketojenik beslenme türleri

Ketojenik beslenme için karbonhidrat, protein ve yağ oranlarının düzenlenip yağ oranının daha fazla olduğu gıdaların tüketildiği bir beslenme şekli diyebiliriz. Ancak yağ içeriği yüksek olan besinler daha fazla oranda tüketildiği için ketojenik beslenme düzenini uygulamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Ketojenik beslenme türleri ise şöyle:

Standart ketojenik diyet için karbonhidrat miktarını azalttığınız beslenme şekli diyebiliriz. Genellikle %75 yağ, %20 protein ve %5 karbonhidrat tüketilir.

Yüksek proteinli ketojenik diyet ise daha fazla protein ağırlıklı beslendiğiniz diyet şekli denebilir. Genellikle %60 yağ, %35 protein ve %5 karbonhidrat tüketilir.

Hedefe yönelik ketojenik diyet için sporcular ya da vücut geliştiriciler tarafından kullanılan ve egzersizleri doğrultusunda diyetlerine karbonhidrat ekleyebilmeyi sağlayan bir diyet diyebiliriz.

Döngüsel ketojenik diyet, haftanın belirlenen günlerinde ketojenik diyet yapılıp geri kalan günlerde normal beslenilmeye devam edilen bir beslenme şekli olarak size göz kırpar.

Ketojenik beslenmedeki tüyolar nelerdir?