Ketojenik diyet son günlerde uygulanan en popüler diyet proglarımdan biri haline geldi. Ketojenik diyet nedir ve nasıl uygulanır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ketojenik diyet, yağları daha etkili bir şekilde yakmanıza yardımcı olabilecek düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyettir. Peki Ketojenik diyet nasıl uygulanır?

Ketojenik diyet nedir?

Tarihi 1920'li yıllara kadar dayanan ketojenik beslenme, ilk çıkış amacıyla epilepsi nöbetlerinin azaltılmasında kullanılırken, sonraki dönemlerde kilo vermek ve hastalıkları kontrol altına almak için kullanılmaya başlandı. Son yıllarda ünlü isimlerinde yaygın olarak tercih ettiği ketojenik diyet, her geçen gün yaygınlaşırken, konuyla ilgili detaylar da sıkça aranmaya başlandı. İşte, ketojenik diyet hakkında bilgiler.

Kökeni 20. yüzyıla dayanan ketojenik diyet sadece kilo vermek için değil, çeşitli hastalıkların etkilerini azaltmak için de uygulanan bir yöntem. Bu diyette amaç vücudu enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda bırakmak. Bu nedenle de karbonhidrat kısıtlanıp yağ ve protein arttırılıyor. Ketojenik diyetin endokrin sistemini düzenlediği, kan glikoz düzeylerini stabilize ettiği, insülin duyarlılığını iyileştirdiği, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda destekleyici etkiler yarattığı söyleniyor.

Ketojenik diyet nasıl uygulanır?

Diyetin içeriği, bireyin hedeflerine, kişisel sağlığına ve mali durumuna bağlı olarak değişecektir. Ancak, odak noktası her zaman, besleyici, minimal işlenmiş, gerçek yiyecekleri yemeye odaklanmalı.

Ketojenik bir diyet genellikle:

• Düşük karbonhidrat

• Orta protein

• Yüksek yağ

Ketojenik diyetin zorluğı bazen çok fazla protein kullanmadan yeterince yağ almak olabilir.

Ketojenik diyetle nasıl zayıflanır?

Ketojenik bir diyet, kilo vermek ve hastalık için düşük risk faktörlerini azaltmak için etkili bir yoldur.

Aslında, araştırmalar ketojenik diyetin, sıklıkla önerilen az yağlı diyetlerden çok daha üstün olduğunu göstermektedir.

Dahası ketojenik diyet o kadar doludur ki kalori saymadan veya yiyecek alımınızı izlemeden kilo verebilirsiniz.

Yapılan bir çalışmada ketojenik diyet uygulayan kişilerin kalori kısıtlı düşük yağlı diyetlerden 2,2 kat daha fazla kilo verdiğini buldu. Trigliserit ve HDL kolesterol düzeylerininde düştüğü ortaya çıktı.

Başka bir çalışmada, ketojenik diyet uygulayan kişilerin, Diabetes UK tarafından önerilen diyetlerden 3 kat daha fazla kilo kaybettiğini buldu.

Ketojenik bir diyetin, az miktarda yarar sağlayan artmış protein alımı dahil, az yağlı bir diyetten daha üstün olmasının birkaç nedeni vardır.

Artan ketonlar, düşük kan şekeri seviyeleri ve iyileştirilmiş insülin duyarlılığı da önemli bir rol oynayabilir.

Ketojenik bir diyet, düşük yağlı bir diyetten çok daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilir. Ve bu durumu genellikle siz aç kalmadan gerçekleştirir.

Ketojenik diyette neler tüketilir?

Şekerli yiyecekler: Soda, meyve suyu, smoothie'ler, kek, dondurma, şekerleme, vb.

Tahıllar veya nişastalar: Buğday bazlı ürünler, pirinç, makarna, mısır gevreği vb.

Meyve: Çilek gibi meyvelerin küçük porsiyonları hariç tüm meyveler.

Fasulye veya baklagiller: Bezelye, barbunya fasulyesi, mercimek, nohut vb.

Kök sebzeler ve yumrular: Patates, tatlı patates, havuç, havuç, vb.

Az yağlı veya diyet ürünleri: Bunlar yüksek oranda işlenir ve genellikle karbonhidratları yüksektir.

Bazı çeşniler veya soslar: Bunlar genellikle şeker ve sağlıksız yağ içerir.

Sağlıksız yağlar: İşlenmiş bitkisel yağ, mayonez vb. alımınızı sınırlandırın.

Tahıl, şeker, baklagil, pirinç, patates, şeker, meyve suyu ve hatta çoğu meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerden kaçının.

Yemeklerinizin çoğunluğunu bu yiyeceklere dayandırmalısınız:

Et: Kırmızı et, biftek, jambon, sosis, pastırma, tavuk ve hindi.

Yağlı balık: Somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi.

Yumurtalar: Otlu veya omega-3 bütün yumurtaları arayın.

Peynir: İşlenmemiş peynir (çedar, keçi, veya mozzarella).

Kuruyemiş ve tohum: Badem, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, chia tohumu vb.

Sağlıklı yağlar: Öncelikle sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve avokado yağı.

Düşük karbonhidratlı sebzeler: Yeşil sebzelerin çoğu, domates, soğan, biber vb.

Çeşniler: Tuz, karabiber ve çeşitli sağlıklı bitki ve baharatları kullanabilirsiniz.

Diyetinizi çoğunlukla bütün, tek bileşenli yiyeceklere dayandırmak en iyisidir.

Diyetinizin büyük bölümünü et, balık, yumurta, tereyağı, fındık, sağlıklı yağlar, avokado ve az miktarda karbonhidratlı sebzeler gibi yiyeceklere dayandırın.