Keten tohumu nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Günümüzde, keten tohumu; tohum, keten tohumu yağı, keten tohumu tozu, keten tohumu tabletleri ya da kapsülleri ve keten tohumu unu gibi formlarda bulunmaktadır. Çoğu insan tarafından, kabızlığı, diyabeti, yüksek kolesterolü, kalp hastalığını, kanseri ve daha birçok hastalığı önlemek ya da kontrol altına almak için besin takviyesi olarak kullanılmaktadır.

En yaygın kullanımı öğütülmüş haliyle olan keten tohumu, pek çok yemeğin içerisine eklenebilmektedir. Hem tuzlu hem de tatlı yemeklere eklenerek tüketilmesi mümkündür. Pişirilen iki kişilik bir yemeğin içerisine 2 tatlı kaşıklık öğütülmüş keten tohumu eklenebilir ve bu şekilde tüketilebilir.

Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?

B, E vitamini, magnezyum, demir ve potasyum bakımından engindir.

Kemik sağlığının gelişmesine yardımcı olur.

Sinir sağlığını korur.

Kan şekerini dengede tuttuğu için hem diyet programlarında, hem de diyabet menülerinde yerini alır.

Yüksek oranda lif içerir. Bu özelliği ile uzun süre tokluk hissi verir.

Keten tohumu, meme kanseri riskini düşürür.

Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Sivilcelerin azalmasını sağlar. İltihaplı cilt alanlarının tedavisinde etkilidir.

Başta kabızlık olmak üzere diğer sindirim sorunlarına da iyi gelir.

Bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Enflamasyonla mücadeleye destek olur.