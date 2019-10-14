Keten tohumu çayı nedir? Keten tohumu çayı nasıl yapılır?

Genellikle kilo vermek için yoğurt ve salatalarda kullanılan keten tohumu çay olarak da tüketiliyor. Peki, keten tohumu çayı nasıl yapılır?

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumu omega-3, C vitamini, magnezyum, dekim, potasyum, kalsiyum ve sodyum içerir.

Yapılan bilimsel çalışmalar keten tohumunun birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde keten tohumu tansiyonu dengeler.

Düzenlik tüketiminde keten tohumu kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kan şekerini dengeleme konusunda da keten tohumu çok kıymetlidir.

Her gün düzenli olarak keten tohumu tüketen kadınların menopozda yaşadıkları ve 'ateş basması' olarak adlandırdıkları ısı artışını büyük bir azalma gösteriyor.

Keten tohumu çayının faydaları nelerdir?

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde keten tohumu çayı kalp ve damar sağlığını korur.

Lif yönünden zengin olan bu çay sindirim hareketlerini düzenler.

Keten tohumu çayı menopoz belirtilerini hafifletir.

Yemeklerle birlikte tükettiğinizde olduğu gibi keten tohumunun çayı da kansere karşı önleyicidir.

Keten tohumu çayı nasıl yapılır?

1 bardak kaynar su

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

1 adet çubuk tarçın

1 bardak kaynamış suyun içerisine keten tohumu eklenir ve 7-8 dakika demlendirilir.

Ardından çayı tarçın ve limonla lezzetlendirip içebilirsiniz.