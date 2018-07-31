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Ketçap lekesinden kurtulmak için yapmanız gerekenler

Giysilerden ketçap lekesi nasıl çıkar? Kumaşlardan ketçap lekesi nasıl çıkar? Halıdaki ketçap lekesi nasıl çıkar?

31 Temmuz 2018 Salı 19:08
Ketçap lekesinden kurtulmak için yapmanız gerekenler

Patates kızartması, dürüm, döner, hamburger vb. birçok yemekte severek kullanılan ketçap kıyafetlerimize damladığında bütün yemek keyfimizi kaçırabilir. Ketçap, domatesten yapılan bir gıda maddesidir. Asidik bir yapıda olan domatesin içinde bulunan renk pigmentleri tabii olarak ketçapta da bulunmaktadır. Ketçap lekesi giysilerimize bulaştığında kırmızı renk pigmentleri domatesin yapısında bulunan asidin yardımıyla kumaşın liflerine işler ve lekenin çıkması zorlaşır.

Ketçap lekesini çıkarmak imkansız değildir ama kolay da değildir. Bu nedenle leke oluşumunu önlemek çok önemlidir.

GİYİSİLERDEN KETÇAP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Ketçap lekesini giysiden, kıyafetlerden çıkarmak için hızlı müdahale etmek gerektiğini unutmayalım.

Lekeyi ovmak, lekenin daha çok yayılmasına neden olacaktır.

Giysiye bulaşan ketçap miktarı fazla ise öncelikle bu fazla ketçabı bir kaşık yardımıyla kıyafetten alın.

Giysinizi ters çevirip lekeli bölgeye kumaşın diğer tarafından soğuk su akıtın.

Suyu akıtırken lekeyi daha fazla yaymayacak şekilde yapmaya dikkat edin.

Bu işlemden sonra kıyafetinizi düzüne çevirin.

Yarım su bardağı ılık su içine 1 yemek kaşığı deterjan koyarak deterjanlı su hazırlayın (sıvı deterjanda kullanabilirsiniz).

Hazırladığınız deterjanlı su ile lekeyi fazla bastırmadan dairesel hareketler ile silin.

10-15 dakika kadar bekledikten sonra lekeyi su altına tutup deterjanı temizleyin.

Daha sonra giysinizin yıkama talimatlarına uygun olarak yıkayın.

Ketçap lekesi olan kıyafetinizi kurutma makinesinde değil, doğal yöntemlerle açık havada kurutmanız gerekir. Yüksek ısı lekenin kumaşa işlemesine yol açar.

KUMAŞLARDAN KETÇAP LKESİ NAIL ÇIKAR?

Öncelikle kumaş üzerindeki fazla ketçabı bir kaşık yardımıyla alın.

Ardından yarım çay bardağı amonyak ile bir su bardağı ılık suyu karıştırın.

Hazırladığınız bu suyu leke üzerine uygulayın ve 5-10 dakika kadar bekleyin.

Bu işlemi yaptıktan sonra bu bölgeyi akan su altında durulayın.

Aynı işlemi aynı şekilde amonyak yerine sirke ile de uygulayabilirsiniz. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken husus; amonyak bazı kumaş ve boyaların renklerini bozabilir. Bu renk bozulmalarına karşı, öncelikle kumaşın görünmeyen bir yerinde renk testi yapmakta fayda vardır.

HALIDAKİ KETÇAP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Ketçap lekesini halıdan çıkarmak için yukarıda vermiş olduğumuz püf noktalarından birini uygulayabilirsiniz. Ancak halınızın yıkama talimatlarına, kumaş ve boya özelliklerine göre bu uygulamaları yapmanız gerektiğini unutmayın.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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