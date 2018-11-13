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Kestiği ağacın dalı başına saplanınca feci şekilde hayatını kaybetti!

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, başına kestiği ağacın dalı saplanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

13 Kasım 2018 Salı 19:19
Kestiği ağacın dalı başına saplanınca feci şekilde hayatını kaybetti!

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Karabatak mevkiinde arkadaşıyla ağaç kesen 70 yaşındaki Mehmet Toy'un başına dal saplandı.

Toy'un arkadaşı Mustafa Balı'nın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servisi ekipleri, şansın hayatını kaybettiğini belirledi.

Toy'un cesedi, incelemenin ardından Domaniç İlçe Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:19
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