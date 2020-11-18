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Yerel Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi
Yerel

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi

Bolu Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:16:00 -
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi

Dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi.

Mesai Arkadaşları 112'yi Aradı

Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acile bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.

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