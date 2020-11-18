Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi
Bolu Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi.
Mesai Arkadaşları 112'yi Aradı
Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acile bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.