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Yerel

Kestiği ağaç sonu oldu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde kestiği ağacın rüzgardan devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Gümüş hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:53:00 -
Kestiği ağaç sonu oldu

Alınan bilgiye göre, Kütahya'da, Simav Özel İdare Müdürlüğü personeli Hüseyin Gümüş (50), dün öğlen saatlerinde kesim izni aldığı ağaçları ormanlık alanda kestiği sırada ağacın rüzgardan devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Personel arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevilen 2 çocuk babası Gümüş, Hisarbey köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy kabristanında toprağa verildi.

Gümüş’ün cenazesine Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Öztürk, Kütahya İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, protokol üyeleri ile Gümüş'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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