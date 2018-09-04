Kestiği ağaç hayatının sonu oldu!
Çorum'da ağaç kesimi yapmak için kayınpederinin köyüne giden şahıs, ağacı kestiği sırada dal parçasının çarpması sonucu düştü. Talihsiz şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.04 Eylül 2018 Salı 18:04
Çorum’un İskilip ilçesinde kestiği ağcın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
AĞACIN ALTINDAN KURTARILDI, MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI
Olay, ilçeye bağlı Karmış köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yanoğlan köyünde yaşayan Recep Koca adlı şahıs ağaç kesimi yapmak için kayınpederinin köyüne gitti. Tarla kenarında bulunan ağacı kestiği sırada dal parçasının çarpması sonucu düştü. Jandarma ekiplerince ağacın altından kurtarılan talihsiz adam sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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