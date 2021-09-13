Kestel Belediyesi yanlıştan döndü!
Bu yıl 7'incisini düzenleyeceği Balkan Panayırı'nda, eşcinsel sapkın "Azis" adıyla tanınan Vasil Troyanov Boyanov'u sahneye çıkaracak olan Kestel Belediyesi yanlıştan döndü.
YENİ AKİT ANKARA
Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Balkan Panayırı'nda “Azis" adıyla tanınan Vasil Troyanov Boyanov'u sahneye çıkaracak olan AK Partili Kestel Belediyesi gelen tepkiler üzerine yaptığı yanlıştan geri döndü.
Belediye’nin sosyal medya hesabından yayınlanan yeni konser afişinde ilk üç sıra değişmezken 19 Eylül’de düzenlenecek olan konserde “Azis” isimli sapkının yerine Türk kökenli Bulgar sanatçı Toni Storaro (Tunçer Fikret Ali) sahne alacak.