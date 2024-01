Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır 5 Yıllık Hizmetleri Değerlendirdi

Kestel Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Bursalı basın mensupları ile Merinos Göl Park’ta bir araya geldi. Belediye Başkanı Önder Tanır’ın misafiri olan yüzlerce basın mensubu, kahvaltı programının ardından merak ettiği soruları Başkan Tanır’a yöneltti. Soru cevap bölümünün ardından Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Son olarak Başkan Tanır, 5 yıllık görev sürecinde Kestel için yapılan hizmetlerin değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Tanır, şu hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulundu;

Meydan Kestel

‘’Zamana meydan okuyan ve ilçemizin yeni buluşma noktası olan 7000 m2 alana sahip Meydan Kestel ile 400 araç kapasiteli kapalı otopark, konser-festival alanı, oturma grupları, yürüyüş yolu, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği ‘Gemi Park’ ve afet anında sığınak olarak kullanabileceğimiz barınma alanını hemşehrilerimiz ile buluşturarak Kestel’imize değer kattık’’

Türkiye’nin En ucuz Ekmeğini Sofralarla Buluşturuyoruz

‘’2019 yılında göreve geldiğimiz de 400 gramı 1.25 TL’den satılan ekmeğimizi, söz verdiğimiz gibi 1 TL’ye düşürerek sofralara ulaştırmaya başlamıştık. Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bugün itibariyle de 400 gram ekmeği 1 TL’den hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. 1050 dönüm arazi üzerine kendi ekmiş olduğumuz yerli ve milli tohumlar ile unumuzu ve ekmeğimizi üretiyor, bu ekmekle 2000 ailemizin ayda 2 milyon, yıllık ise 24 milyon TL, bütçelerine katkı sağlıyoruz’’

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Naim Süleymanoğlu Parkı

‘’Yeni Mahalle bölgemizde 2021 yılında ilk etabını hizmete açtığımız Naim Süleymanoğlu Parkı’mızın ikinci etabını 2023 yılında hemşehrilerimizle buluşturduk. 25 bin m2 alan üzerine kurulu parkımızda 1200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, spor alanları, oturma grupları, kaykay ve paten pisti, tenis kortu ve kapalı spor salonu bulunmaktadır’’

Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi

‘’2023 yılında Kestel’imize ve can dostlarımıza kazandırdığımız bu projemiz 8600 m2 alana sahip olup, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık ve kapalı hayvan barınakları ve konferans salonunu bünyesinde bulundurmaktadır. Kestel Belediyesi olarak bizlere emanet olan candostlarımızın her koşulda yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 22 bin 023 canımızın tedavisini, 803 candostumuzun kısırlaştırma operasyonunu, 819 can dostumuzun aşılama hizmetini gerçekleştirirken 52 sokak hayvanımızı sıcak bir yuva ile sahiplendirdik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 15 ton havyan mamasıyla can dostlarımızı besledik’’

Millet Kütüphanesi

‘’2023 yılında Kestel’imize kazandırdığımız Millet Kütüphanesi projemiz ile haftanın 7 günü ve 24 saati gençlerimizin hizmetindeyiz. Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğu kütüphanemizde çay-kahve servisi, ücretsiz wifi, kişiye özel ders çalışma alanları ve binlerce kaynak kitap yer almaktadır. Kütüphanemiz de şuan için aylık ortalama 5 bin öğrencimizi misafir etmekteyiz’’

İcathane

‘’Kestel Belediyemiz bünyesinde hizmete açtığımız İcahtane ile 2 bin 138 öğrencimize ücretsiz robotik kodlama, 3D Marker, akıl zeka oyunları, beceri eğitimleri verdik. Böylelikle hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, hem de çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz’’

Çilek Kadın Sosyal Yaşam Merkezi

‘’Kadınlarımıza yönelik projelerimizin arasında yer alan Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’miz ile 1200 m2 alanda kadınlarımıza özel spor salonu, kafeterya, çocuk oyun alanı, diyetiysen ve psikolog hizmetleri yer alıyor. 2021 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz projemiz ile şuana kadar 5 bin 136 kadınımız ve çocuklarımız hizmetlerimizden faydalandı’’

Şehit Eren Bülbül Parkı

‘’Vani Mehmet Mallemizin en büyük parkı olma özelliğini taşıyan, 2023 yılında hizmete açtığımız ve PKK’lı teröristler tarafından Maçka’da şehit edilen Eren Bülbül kardeşimizin adını verdiğimiz 5000 m2 alan üzerine kurulu parkımızda oyun grupları, spor sahaları, yürüyüş ve dinlenme alanları, engelsiz spor alanları ve Bursa’mızın simgesi olan Karagöz-hacivat heykeli bulunmaktadır’’

Temiz Hava Seferberliği

‘’Kestel Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortaklaşa kurduğumuz çalıştay ile İlçemizdeki sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren ve hava kirliliğine sebep olan fabrikalarda filtre denetimleri gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 461 kez denetim yapan ekiplerimiz, 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürmektedir’’

Vani Mehmet Katlı Otoparkı ve Kapalı Pazar Alanı

‘’Kestel’imizin en büyük mahallesi olan Vani Mehmet Mahallemize kazandıracağımız yaklaşık 12 bin m2 tesis alana sahip projemizde kapalı Pazar alanı, 300 araçlık kapalı otopark, terasında çocuk parkı ve koşu alanı ile afet anında kullanabileceğimiz sığınak bulunmaktadır. Yüzde 80’ini tamamladığımız projemizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.’’

Kayacık Güneş Enerji Santrali

‘’Göreve geldiğimizde 5.5milyon liralık yatırımla tamamlamış olduğumuz 3 bin 736 panelin bulunduğu Kayacık Güneş Enerji Santralimiz ileyıllık 1,5 milyon kilovat saat gücünde elektrik üreterek, ilçemize büyük katkı sağlıyoruz. Bu proje ile ilçemizdeki bütün tesislerimizin ve parklarımızın elektriğini karşılıyor, artan elektriği ise UEDAŞ’a aktararak yaklaşık 5 yılda 8,5 milyon lira üretim geliri elde ettik.

Vizyon Caddeler ve Trafik Master Projesi

‘’Hemşerilerimizin daha yaşanılabilir bir Kestel’de yaşaması adına, seçim beyannamemizde de yer alan, trafik master planını ve vizyon caddeler projemizi hayata geçirdik. Bazı cadde ve sokaklarda uygulamış olduğunuz tek yön planı ile trafik yoğunluğunu ve parklanmaları azalttık. Vizyon caddeler projemiz ilekesintisiz, konforlu, güvenli, engelsiz yaya ve araç ulaşımı, peyzaj düzenlemesi ve tasarruflu ışıklandırma teknolojileri ile Kestel’eprestij kattık’’

Araç Filomuzu Güçlendirdik

‘’İlçemizin ve müdürlüklerimizin ihtiyaçları noktasında daha hızlı ve daha modern hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında, 65 olan araç sayımızı yaklaşık 5 yıl içerisinde 98’e çıkartarak filomuzu güçlendirdik. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım hizmeti alabilmesi adına hem kırsal hem de merkez mahallelerimizde bugüne kadar yaklaşık 25 bin ton sıcak asfalt, 170 bin m2 parke taşı, 33 bin m2 bordür yapımı gerçekleşti’’

Kırsal Mahallelerimize Düğün Salonları

‘’Kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin talebi üzerine Gölcük ve Ümitalan Mahallelerimizde 490 m2 kapalı alana sahip 2 düğün salonunu ilçemize kazandırdık. Toplamda 500 kişilik kapasitesi bulunan düğün salonlarımızda hemşehrilerimiz ücretsiz olarak cemiyetlerini gerçekleştirmektedir’’

Tarım İşçileri Konuk Evi

‘’Mevsimlik olarak ilçemize tarım alanında çalışmak üzere gelen işçilerimizin rahat, sağlıklı ve konforlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına Serme Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Tarım İşçileri Konuk Evi projemiz ile 120 işçimiz aynı anda konaklama hizmetinden faydalanabilmektedir’’

Tarım Kenti Kestel

‘’Hayata geçirdiğimiz dijital toprak analizi projemiz ile toprağın ihtiyaç duyduğu gübre çeşitlerini ve oranını tespit ederek toprak verimliliği arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın tarlalarında ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz analiz ile 5 dakika doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ayrıca belediyemize kazandırdığımız zirai drone ile yüzde 95 su ve zamandan tararruf sağlayarak israfın önüne geçmekteyiz’’

Evde Sağlık Hizmetleri

‘’Evde hasta bakım ve sağlık hizmetlerimiz ile 35 bin kez sağlık, eğitim bakım ve rehabilitasyon hizmetini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Alanında uzman personellerimiz ve son teknoloji araç-gereçlerimiz ile vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını çözme noktasında yanında olduk’’

Kültür ve Sanatın Merkezi Kestel!

‘’Kültür mozaiği olan Kestel’imizde 7’den 70’e her yaşa ve her vatandaşımıza uygun etkinlikler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, müzik festivalleri ve konserlerin yanı sıra, farklı alanlardaki kurslarımız ile vatandaşlarımızın sanat ve kültür gelişimlerine katkı sağladık’’

Spor Kenti Kestel

‘’Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben Sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim’ düsturunu örnek alıp, gerekli alt yapı ve revizyon çalışmalarını yaparak, çocuklarımız ve gençlerimizin daha sağlıklı ve modern tesislerde spor hayatlarını sürdürerek ulusal ve uluslararası alanlarda başarılar kazanmasına vesile olduk, gurulandık. Şuan da 13 aktif branşın yer aldığı başta Kestel Belediyesporumuz olmak üzere diğer amatör spor kuluplerimize desteklerimizle birlikte 2 bin 250 sporcu yetiştirdik’’

Sosyal Yardım

‘’Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’ın ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Sözünü rehber edinerek ilçemizde tespitlerini gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Farklı proje ve dönemlerde ihtiyaç sahiplerimizin 750 bin TL değerinde veresiye borçlarını kapattık, 6 bin 600 hanenin 1 milyon 600 TL elektrik ve su faturalarını ödedik, 7 milyon TL değerinde sosyal destek kart yardımında bulunduk, 2 milyon TL değerinde 10 bin ailemize erzak kolilerini ulaştırdık, 365 gün boyunca sıcak yemek desteği ile gönülleri ısıttık.’’

Saha Ekiplerimiz

‘’Kurulmasında öncülük ettiğimiz Saha ekibimiz ile Kestel’de çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmıyoruz. Anne ve baba olma heyecanını yaşayan ebeveynlerimizin mutluluklarına ortak olduk, 1472 çiçeği burnunda annemize, bebek gelişim setlerini ulaştırdık. Binlerce kapıyı çalarak vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini, önerileri dinledik, çözüme kavuşması noktasında ilgili müdürlüklere yönlendirdik. ‘’