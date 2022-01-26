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Kadın - Aile Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi
Kadın - Aile

Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi

Kolay kestaneli tarifi | Kış aylarının olmazsa olmaz lezzetlerinden olan kestaneyle leziz pilavlar hazırlayabilirsiniz. Peki, kestaneli pilav için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 17:46:00 -
Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi

Kestaneli pilav hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri merak ediyor. Peki, kestaneli pilav nasıl yapılır kolay tarif!

Kestaneli pilav tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo kestane
  • 2 adet soğan
  • 2 su bardağı bulgur
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay bardağı kuş üzümü
  • Tereyağı
  • Tuz
  • Tarçın
  • Karabiber

Kestaneli pilav nasıl yapılır?

Öncelikle kestaneleri bıçakla çizip yarım saat kadar suda bekletin.

Yarım saatin sonunda kestaneyi bol suda 30-35 dakika haşlayın.

Haşlanan kestanelerin kabuklarını soyup ikiye kesin.

Kuş üzümlerini sıcak suda bekletin.

Tencereye tereyağını alıp rendelediğiniz soğanları kavurun.

Soğanlar renk değiştirince suyunu süzdüğünüz kuş üzümlerini ve bulguru tencereye alın.

Bu aşamada tuz ve karabiberi ekleyin.

Sıcak suyu ve kestaneyi de tencerenin kapağını kapatın.

Bulgur pilavı pişince tarçını ilave edip, demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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