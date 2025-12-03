Kestane zamanı! Pazarda fiyatı 250 TL'ye çıkıyor

Aydın’da sonbahar hasadının ardından kestaneler yeniden tezgâhlardaki yerini aldı. Ormanlık ve dağlık alanlarda yetişen kestaneler sonbahar aylarında olgunlaşıyor ve üreticiler hasat gerçekleştiriyor. Toplanan kestaneler boy ve kaliteye göre ayrıldıktan sonra pazara veya yerel tüketiciye sunuluyor. Hem emek hem de zaman gerektiren hasat döneminde üreticiler topladıkları kestaneleri temizleyip satışa hazırlıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarda kendi üretimleri olan kestanelerin satışını yapan Muammer Bozyiğit ürünleri kendi topladıklarını ve aracısız şekilde sattıklarını söyledi.

Babasından devraldı

Babasında miras olan kalan kestane bahçelerini işledikleri ifade eden Bozyiğit, "Babam vefat ettikten sonra kestaneler bize miras kaldı. Kendimiz toplayıp kendimiz satıyoruz. Kestanenin fiyatı kalite ve iriliğine göre değişiyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. 120, 150, 200 ve 250 TL'ye kadar çıkan çeşitlerimiz var. 250 gram kestane alan bile oluyor" ifadelerini kullandı.