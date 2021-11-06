'Kestane Gal Arısı'nın Kamera İle Tespit' projesinde ilk sonuçlar

Katil Gal Arısı nedir?

Gal Arısı, nam-ı diğer "Katil Arı"sının anavatanı Çin'dir. .Gal Arısı yüksek miktarda Gal oluşumu sağlar, bu da bitkilerin fotosentez yapmasına engel olur. Gal'ın miktarının yüksek olduğu yerde bitkiler büyüyemez. Türkiye'de ilk olarak Nisan 2014'te Marmara Bölgesi'nde tespit edilmiştir. Kestane gal arısı; dünya genelinde kestaneye en fazla zarar veren böcek türüdür. Erginleri yaz aylarında çıkmakta ve birkaç gün içinde yumurta bırakmaktadır. Kestane gal arısı yoğun istila durumunda kestane meyvesi ve odun üretimini azaltabilmektedir.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce 2019 yılından beri yürütülen 'Kestane Gal Arısı'nın Bursa'da Yayılış Alanlarının Multispektral Kamera İle Tespit' projesinde ilk sonuçlar çıktı.

Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında yılda 25 kilometre yayılabilen ve ârız olduğu (sonradan ortaya çıktığı) kestane ağaçlarında meyve verimini yüzde 80 düşüren gal arısının yayılışını tespit etme hedefiyle drone uçuşu gerçekleştirildi. 2020 ve 2021 yıllarında Bursa merkez, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, İnegöl ve Yalova’da ilk kez kestane gal arısının yayılışı haritalandı. 2020 ve 2021 yılı uçuşlarında elde edilen verilere göre mücadele hedefiyle torymus salımı yapılan bölgelerde yüzde 40’a varan azalma tespit edildi. Üretilen harita sayesinde 2022 yılı ve sonrasında torymus salımı yapılacak alanlar tespit edildi. Proje, olumlu sonuçları, etkin ve sağlıklı mücadeleye büyük katkısı ve yayılış gösterdiği tüm kestane sahaları için yol gösterici olacak.