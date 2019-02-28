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Keşmirliler çatılara ‘kızıl haç’ çiziyor

Pakistan hava sahasını ihlal eden Hint hava kuvvetlerine ait iki savaş uçağının Pakistan ordusu tarafından düşürülmesi ile başlayan gerilim sürerken bölge halkı savaşa hazırlık yapmaya başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:47
Keşmirliler çatılara ‘kızıl haç’ çiziyor

Güneydoğu Asya'nın iki nükleer gücü Pakistan ile Hindistan yeni bir savaşın eşiğine geldi. Şubat ortalarında Keşmir'in Pulwama kentinde gerçekleşen, 40 Hint askerinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının ardından yükselen tansiyon, sınır ihlali suçlamalarıyla farklı bir boyuta taşındı.

Pakistan ve Hindistan orduları hem havadan hem de karadan karşılıklı saldırı ve misillemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Pakistan, Keşmir'in kendi kontrolü altındaki bölgesinde hava sahasını ihlal eden Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. 1 Hintli pilot Pakistan tarafından esir alınırken, 2 Hintli pilot hayatını kaybetti.

ÇATILARA KIZIL HAC İŞARETİ ÇİZİLİYOR

Hindistan İşgali altında bulunan Cammu Keşmir'de tüm hastahanelerin çatıları Hastahane olmasının anlaşılması için "Kızıl Haç" ile işaretleniyor. Bölgeye her an bombardıman bekleniyor.

Ayrıca, Pakistan'ın Sind eyaletinin yönetim merkezi olan Karaçi'de kent genelinde karartma uygulanıyor ve Şehirde hoparlörlerden mevcut durum ile alakalı anonslar geçiliyor.

Pakistan-Hindistan sınır hattının her iki tarafında da Hint ve Pakistan Savaş uçakları yoğun uçuş gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:47
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