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Dünya Keşmir'de şüpheli kaza: Hint askerleri öldü
Dünya

Keşmir'de şüpheli kaza: Hint askerleri öldü

Yeniakit Publisher
2023-08-21 11:39:00 -
Keşmir'de şüpheli kaza: Hint askerleri öldü

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerlerini taşıyan otobüs devrildi. Kaza sonucu 9 askerin öldüğü bildirildi.

Hindistan ordu kaynaklarına göre Cammu Keşmir'deki Ladakh bölgesinde askerleri taşıyan aracın uçurumdan düşmesi sonucu 8 askerin öldüğü bildirildi.

Ölenler arasında rütbeli bir askerin de bulunduğu belirtilirken kazada ağır yaralanan bir Hint askerinin durumunun kritik olduğu hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bölgede Hindistan'a karşı silahlı direniş gösteren Keşmirli gruplar ise askeri aracın "bombalı saldırı sonucu" uçurumdan düştüğünü ileri sürüyor.

Hindistan kontrolündeki Ladakh'ın nüfusu yaklaşık 274 bin. Bölge nüfusunun yüzde 46,42'sinin Müslüman, yüzde 39,6'sının ise Budist olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News
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