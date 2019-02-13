Keşmir'de okulda patlama: 25 yaralı! Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde bir sınıfta meydana gelen patlamada 25 öğrenci yaralandı.

Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Cammu Keşmir bölgesinde bir lisede meydana gelen patlamada 25 öğrenci yaralandı. Emniyet yetkilisi S.P. Pani, Pulwama'nın Kakapora kasabasında, bir okulun 10. sınıfında patlama olduğunu belirtti. Pani, polisin patlayıcının sınıfa nasıl sokulduğunu araştırdığını ifade etti. Yaralı öğrencilerin kaldırıldığı iki hastanenin doktorları, 25 öğrenciyi tedavi ettiklerini ve öğrencilerin hayati riski bulunmadığını bildirdi. Patlamanın yaşandığı okulun müdürü Javaid Ahmed, basına yaptığı açıklamada, "Bir patlama sesi duyduk ve bir transformatörün patladığını sandık. Aniden öğrencilerin ağladığını ve yardım istediğini gördük." dedi.

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