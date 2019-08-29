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Keşmir krizinin yankıları! Savaş için tarih verildi

Keşmir krizinin büyümesiyle Pakistan’ın Demiryolları Bakanı Raşid Ahmed, Pakistan ile Hindistan arasında çıkması muhtemel savaş için tarih verdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
Keşmir krizinin yankıları! Savaş için tarih verildi

Pakistan’ın Demiryolları Bakanı Raşid Ahmed, Pakistan ile Hindistan arasında çıkması muhtemel savaşın ekim ya da kasım ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan Keşmir krizinin, iki ülke arasında sıcak çatışmaya dönüşmek üzere olduğunun yeni sinyali verildi. Pakistan’ın Demiryolları Bakanı Raşid Ahmed, iki ülke arasında çıkması muhtemel “tam kapsamlı bir savaşın ekim ya da kasım ayında” gerçekleşebileceğini söyledi.

“Son savaş olacak”

Pakistan Today’de yer alan habere göre, memleketi Rawalpindi’deki bir açılışta konuşan bakan Ahmed, “Keşmir’in özgürlüğü için son çatışma zamanı geldi. Hindistan’la yapılacak savaş, bu sefer son olacak” ifadelerini kullandı.

“BM’nin niyeti olsa şimdiye çözerdi”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şimdiye dek Keşmir’le ilgili bir referandum gerçekleştirmiş olması gerektiğini vurgulayan Ahmed, “Eğer sorunu çözmeye niyetleri olsaydı, bunu şimdiye dek hallederlerdi. İşgal altındaki vadinin halkıyla birlikte olmalıyız. Bu kapsamda Muharrem ayının 10’undan (9 Eylül) sonra Keşmir’i ziyaret edeceğim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
  1. Pakistan
  2. Demiryolları Bakanı Raşid Ahmed
  3. Hindistan
  4. Raşid Ahmed
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