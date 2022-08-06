Keşmir, işgalci Hindistan’a karşı ayakta

Pakistan Dışişleri Bakanlığı binasından hareket eden grup, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek adına D-Çovk Bulvarı’na doğru yürüyüşe geçti.Yürüyüşe, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Sohail Mahmud, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Keşmir halkına destek mesajları içeren pankartlar taşırken, Hindistan aleyhine sloganlar attı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki Cammu Keşmir meselesinin barışçıl çözümüne destek olmaları konusunda başta BM olmak üzere dünyaya çağrıda bulundu. Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370’inci maddesini 5 Ağustos 2019’da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Bölgeye 900 bine yakın asker gönderen Hindistan, 2019’dan bu yana 650 Cammu Keşmirlinin ölümünden de sorumlu.