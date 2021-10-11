  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Keşmir bölgesinde çatışma! 5 Hint askeri öldü
Dünya

Keşmir bölgesinde çatışma! 5 Hint askeri öldü

Hindistan yönetimindeki Keşmir bölgesinde çıkan çatışma sonucu 5 askerin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 15:19:00 -
Keşmir bölgesinde çatışma! 5 Hint askeri öldü

Hindistan Ordu Sözcüsü Albay Devender Anand, Hindistan yönetimindeki Keşmir bölgesinde açılan ateş sonucu 5 Hint askerin öldüğünü bildirdi.

Albay Anand bugün AFP’ye yaptığı açıklamada, arama operasyonu yürüten bir subay ve dört askerin bölgeye sızan silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü bildirerek, “Operasyon devam ediyor” dedi.

Saldırılar, Pakistan ve Hindistan kontrolündeki tartışmalı Keşmir bölgelerini ayıran Kontrol Hattı yakınındaki bir dağ geçidinde meydana geldi.

Geçen hafta ikisi öğretmen yedi sivilin vurularak öldürülmesi, Keşmir ve ülke genelinde halkın öfkesine yol açtı. Her taraftan siyasiler cinayetleri kınadı.

Üst düzey bir polis yetkilisine göre, cinayetlerin ardından tartışmalı bölgede yasaklı dini ve isyancı gruplarla bağlantıları olduğundan şüphelenilen yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...
Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başına getirilen teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili şaşkına çeviren iddialar ortaya çıktı..
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den ‘Namaz düşmanları’na tepki: Kefere ile cihad ediyorlarmış gibi…
Gündem

İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den ‘Namaz düşmanları’na tepki: Kefere ile cihad ediyorlarmış gibi…

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker, “Kur’an’da namaz yoktur” konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kefere ile cihad ediyorlarmı..
Karadağlı: Festivaller hükümete karşı şov yapma yerine dönüşmüş!
Gündem

Karadağlı: Festivaller hükümete karşı şov yapma yerine dönüşmüş!

Ödül gecesinin ardından Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede festivallerin politik maksatla düzenlendiğini öğrenen Tamer Karada..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay