Keşmir bölgesinde çatışma! 5 Hint askeri öldü

Hindistan Ordu Sözcüsü Albay Devender Anand, Hindistan yönetimindeki Keşmir bölgesinde açılan ateş sonucu 5 Hint askerin öldüğünü bildirdi.

Albay Anand bugün AFP’ye yaptığı açıklamada, arama operasyonu yürüten bir subay ve dört askerin bölgeye sızan silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü bildirerek, “Operasyon devam ediyor” dedi.

Saldırılar, Pakistan ve Hindistan kontrolündeki tartışmalı Keşmir bölgelerini ayıran Kontrol Hattı yakınındaki bir dağ geçidinde meydana geldi.

Geçen hafta ikisi öğretmen yedi sivilin vurularak öldürülmesi, Keşmir ve ülke genelinde halkın öfkesine yol açtı. Her taraftan siyasiler cinayetleri kınadı.

Üst düzey bir polis yetkilisine göre, cinayetlerin ardından tartışmalı bölgede yasaklı dini ve isyancı gruplarla bağlantıları olduğundan şüphelenilen yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.