Keşli cevizli erişte tarifi: Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın
Sağlıklı, doyurucu, pratik ve lezzetli bir tarif arayanların imdadına keşli cevizli erişte tarifi yetişiyor. Keş peynirinin aroması cevizle bir araya gelince ortaya dayanılmaz bir lezzet çıkıyor. İşte keşli cevizli erişte tarifi.
Cevizli erişte tarifi
Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı
- 200 g kuru erişte
- 25 g Tereyağ
- 15 g ceviz içi
- 3 g tuz
- 400 ml su
Nasıl Yapılır?
Bir tencereye 15 g tereyağı koyup koyu renge gelene kadar ateşte bekletiyoruz, ardından erişteyi ekleyip bir süre kavuruyoruz. Koyu renk alıncaya kadar devam ediyoruz. Sonrasında 400 ml sıcak su ekleyip, kapağını kapatıp 10 dakika kadar suyu çekene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Erişteler pişerken diğer tarafta küçük bir tavanın içerisinde 10 tereyağ eritip doğranmış cevizler ile birlikte kavuruyoruz. Ve mutlu son bu iki arkadaşı birbirine karıştırıp servis ediyoruz.
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu? Mangallık et hazırlama
(↓) Haberin detayları için (↓) TIKLAYINIZ
Diğer tarif ise;
MALZEMELER
500 gram erişte
5 yemek kaşığı yağ
Keş peyniri ve ceviz içi karışımı
Göz kararı tuz
YAPILIŞI
Kaynayan tuzlu suyun içine erişteleri atın ve yaklaşık 7, 8 dakika haşlayın. Yağı tavada eritin. İçine rendelenmiş keş peynirli cevizli karışımı ilave edin ve kavurmaya başlayın. Erişteyi süzün. Yarısını tabağa alıp karışımın bir kısmını eriştenin üzerine dökün. Geriye kalan erişteyi de tabağa aldıktan sonra tavadaki sosun hepsini eriştenin üzerine ekleyin. Afiyet olsun...