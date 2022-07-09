Keşli cevizli erişte tarifi: Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın

Cevizli erişte tarifi

Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı

200 g kuru erişte

25 g Tereyağ

15 g ceviz içi

3 g tuz

400 ml su

Nasıl Yapılır?



Bir tencereye 15 g tereyağı koyup koyu renge gelene kadar ateşte bekletiyoruz, ardından erişteyi ekleyip bir süre kavuruyoruz. Koyu renk alıncaya kadar devam ediyoruz. Sonrasında 400 ml sıcak su ekleyip, kapağını kapatıp 10 dakika kadar suyu çekene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Erişteler pişerken diğer tarafta küçük bir tavanın içerisinde 10 tereyağ eritip doğranmış cevizler ile birlikte kavuruyoruz. Ve mutlu son bu iki arkadaşı birbirine karıştırıp servis ediyoruz.

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Diğer tarif ise;

MALZEMELER

500 gram erişte

5 yemek kaşığı yağ

Keş peyniri ve ceviz içi karışımı

Göz kararı tuz

YAPILIŞI

Kaynayan tuzlu suyun içine erişteleri atın ve yaklaşık 7, 8 dakika haşlayın. Yağı tavada eritin. İçine rendelenmiş keş peynirli cevizli karışımı ilave edin ve kavurmaya başlayın. Erişteyi süzün. Yarısını tabağa alıp karışımın bir kısmını eriştenin üzerine dökün. Geriye kalan erişteyi de tabağa aldıktan sonra tavadaki sosun hepsini eriştenin üzerine ekleyin. Afiyet olsun...