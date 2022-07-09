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Kadın - Aile Keşli cevizli erişte tarifi: Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın
Kadın - Aile

Keşli cevizli erişte tarifi: Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın

Sağlıklı, doyurucu, pratik ve lezzetli bir tarif arayanların imdadına keşli cevizli erişte tarifi yetişiyor. Keş peynirinin aroması cevizle bir araya gelince ortaya dayanılmaz bir lezzet çıkıyor. İşte keşli cevizli erişte tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 16:45:00 - 2022-07-09 16:52:00
Keşli cevizli erişte tarifi: Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın

Cevizli erişte tarifi

Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı

  • 200 g kuru erişte
  • 25 g  Tereyağ
  • 15 g ceviz içi
  • 3 g tuz
  • 400 ml su

Nasıl Yapılır?

Bir tencereye 15 g tereyağı koyup koyu renge gelene kadar ateşte bekletiyoruz, ardından erişteyi ekleyip bir süre kavuruyoruz. Koyu renk alıncaya kadar devam ediyoruz. Sonrasında 400 ml sıcak su ekleyip, kapağını kapatıp 10 dakika kadar suyu çekene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Erişteler pişerken diğer tarafta küçük bir tavanın içerisinde 10 tereyağ eritip doğranmış cevizler ile birlikte kavuruyoruz. Ve mutlu son bu iki arkadaşı birbirine karıştırıp servis ediyoruz.

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Diğer tarif ise;

MALZEMELER

500 gram erişte
5 yemek kaşığı yağ
Keş peyniri ve ceviz içi karışımı
Göz kararı tuz

YAPILIŞI

Kaynayan tuzlu suyun içine erişteleri atın ve yaklaşık 7, 8 dakika haşlayın. Yağı tavada eritin. İçine rendelenmiş keş peynirli cevizli karışımı ilave edin ve kavurmaya başlayın. Erişteyi süzün. Yarısını tabağa alıp karışımın bir kısmını eriştenin üzerine dökün. Geriye kalan erişteyi de tabağa aldıktan sonra tavadaki sosun hepsini eriştenin üzerine ekleyin. Afiyet olsun...

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