Keşkülü fukara (keşkül) tarifi nasıl yapılır? Keşkül-ü fukara tarifi

Keşkülü fukara (keşkül) tarifi

Yapımı için malzemeler

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

3 yemek kaşığı toz badem

1 paket vanilya

Üzeri için:

Badem

Keşkülü fukara (keşkül) tarifi nasıl yapılır?

Süt, şeker, nişasta, yumurta sarısı, Hindistan cevizi ve toz bademi sırasıyla tencereye koyun ve güzelce karıştırın. Toz badem yapmak için, çiğ bademleri mutfak robotundan geçirebilirsiniz. Tencereyi ocağa alın. Koyulaşana kadar pişirin. Bu sırada sürekli olarak karıştırmayı ihmal etmeyin. Kaynamaya başladığında 1 paket vanilyayı da ekleyerek iyice karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı kaselere pay edin. Oda sıcaklığında biraz beklettikten sonra buzdolabına kaldırın. Üzerini bademle dilediğiniz gibi süsledikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.