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Keşkül tarifi

Keşkül nasıl yapılır? İşte keşkül tarifi…

23 Aralık 2018 Pazar 23:10
Keşkül tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı süt
1 su bardağı tozşeker
1/3 su bardağı mısır nişastası
4 adet yumurtanın sarısı
1 paket vanilya
Yarım su bardağı badem

YAPILIŞI

Süt ve toz şekeri tencereye alıp kaynatın. Başka bir kapta nişastayı, çok az suyla açın. Üzerine yumurta sarıları ve vanilyayı ekleyip çırpın. Bu karışımı, yavaş yavaş ve incecik akıtarak, kaynayan süte ekleyin.

5 dakika sonra üzerine, kavrulup kabukları soyulmuş ve çekilmiş bademleri koyun. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı servis kaselerine doldurun. Ilındıktan sonra, buzdolabında

bir süre bekletin. Soğuk servis yapın.

 

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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