Keskinoğlu'na yeni ortak

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 338 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu 57 bin 615 metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerde piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi yapan Keskinoğlu AŞ, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmişti. 2020 Eylül ayında şirketin hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devralınmıştı.

Mali yapısı kuvvetlendirildi

Manisa ekonomisinde çok önemli bir payı bulunan, 2 bin 200 çalışanı olan Keskinoğlu AŞ’nin mali yapısı da kuvvetlendirilmişti. Şirketin bankalara olan borçlarının tamamı ödenmişti. Kamuya olan borçları da yapılandırılmıştı. Gelinen aşamada üretimi artan, dinamik bir yapıya kavuşan Keskinoğlu AŞ’nin yüzde 20 hissesi Tiryaki Holding ile Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Ticaret AŞ’ye devredildi.

İilerimiz meyvelerini veriyor

‘Hisse Devri İmza Töreni’nde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şunlalrı söyledi: “Pandeminin hayatımızın her alanını etkilediği bu günlerde yeniden çarkları dönen Keskinoğlu AŞ; sağladığı istihdam gücü, tedarik zinciri ve özellikle ileri işlem ürünlerdeki ihracat potansiyeliyle hem Akhisar ilçesi ve çevre illerimizin hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkı sağlayacak. Kamu bankaları olarak kendi bilançolarımızın yanı sıra müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün yeni örnekleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendik. Yaptığımız iş meyvelerini verdikçe, bölgedeki üretim ve ticari faaliyet canlanıp istihdam arttıkça, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Gelinen nokta Ziraat Bankası’nın ‘Bir bankadan daha fazlası’ misyonuyla örtüşmüştür. Matlı ve Tiryaki’yle yaptığımız katma değer sağlayacak bu ortaklık da kamu bankalarını finans güçleri, bilgi birikimleriyle sektörün tecrübeli şirketleri bir araya gelmiştir. Hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağımızın bilinciyle bu satışın ülkemiz ve ortaklarımız için hayırlı olmasını dilerim.”

Akhisar'ın can damarlarından

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise şu ifadeleri kullandı: “Keskinoğlu AŞ, 1963 yılından bu yana adım adım büyüyen ve Akhisar ekonomisinin can damarlarından biri haline gelen güzide bir işletmemiz. Manisa ilimizde de en çok istihdam sağlayan şirketlerden biri. İhracat kabiliyetiyle de sektörünün öncü kuruluşları arasındadır. Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu AŞ, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Söz konusu çalışmamız bankamızın ‘Önce halk, sonra banka’ anlayışı ve düsturunun da bir yansımasıdır. Şimdi Tima Yem ve Gıda AŞ bu potansiyeli yukarıya taşımak üzere Keskinoğlu AŞ’ye yüzde 20 oranında ortak oluyor. Bu, şirketin yeniden hak ettiği yere gelmesi için eşsiz bir fırsat. Bu fırsatın oluşması için Tima Yem ve Gıda’nın ortakları Matlı Yem Sanayi ve Tiryaki Holding’e teşekkür ediyorum. Güzel sonuçlara vesile olacak bir adım atıyorlar. Bu adımın Akhisar için, Manisa için, tüm Türkiye için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”