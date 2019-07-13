Mahir İz Hoca’ya sormuşlar:

Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?

-Evladım biz Osmanlı mektebine gittik.

İlk gün yolda nasıl yürünür; bunun kaidesini öğrettiler.

Göz, ayağın ucunda olacak yürürken. Gözümüz hep ayağımızın ucundaydı. Hep önümüze bakardık. Sizler boyuna etrafınıza bakıyorsunuz. ‘Ona bak, şuna bak. Sizde hafıza olmaz.

Günahı göz işler de belasını gönül çeker. Gözler bakar, gönül rahatsız olur ve hafıza zayıflar.’

Şu cümlesi manidardır: “Allah’ın ve Rasulü’nün istediği Müslüman cami içinde anlaşılmaz. Müslümanın hakiki ölçüsü cami dışındaki, işlerinden meydana çıkar”.