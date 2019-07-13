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Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?

Hayatını öğretmenlik mesleğine vakfeden Mahir İz Hoca'ya "Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?" diye sormuşlar. O da bir anısını anlatarak gayet manidar bir cevap vermiş.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:36
Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?

Mahir İz Hoca’ya sormuşlar:

Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?

-Evladım biz Osmanlı mektebine gittik.

İlk gün yolda nasıl yürünür; bunun kaidesini öğrettiler.

Göz, ayağın ucunda olacak yürürken. Gözümüz hep ayağımızın ucundaydı. Hep önümüze bakardık. Sizler boyuna etrafınıza bakıyorsunuz. ‘Ona bak, şuna bak. Sizde hafıza olmaz.

Günahı göz işler de belasını gönül çeker. Gözler bakar, gönül rahatsız olur ve hafıza zayıflar.’

Şu cümlesi manidardır: “Allah’ın ve Rasulü’nün istediği Müslüman cami içinde anlaşılmaz. Müslümanın hakiki ölçüsü cami dışındaki, işlerinden meydana çıkar”.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:36
  1. Mahir İz Hoca
  2. Osmanlı mektebi
  3. Keskin bir hafıza

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