Keşke fıkra olsaydı ama gerçek! Adayını belirlemeyenlerden TOGG fiyatı baskısı

CHP'nin arka bahçesi haline gelmiş medya organları, TOGG'un fiyatının açıklanmaması üzerinden AK Parti hükümetini hedef alıp ortalığı karıştırmaya kalkıyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde muhaliflerin bu saçma tutumu da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Türkiye açısından çağın otomobilini yaparsınız, size kusur olarak henüz 3 ay önceden fiyatının belirlenmediğini söylerler. Seçimlere 8 ay kala adamların cumhurbaşkanı adayı belli değil ama sizin şubat ayında satışa sunacağınız aracın fiyatı neden bugünden belli değil diye maraza çıkarabilirler. Ne yaparsanız yapın.

Meşhur bir fıkradır; evliya denizin üstünden yürüyüp karşıya geçmiş, istemezükçüler, "aa adama bak, yüzme bilmiyor" demişler. Bunların yaptıkları da bu. E peki, siz yapmıştınız da 1 yıl önceden fiyatını belirleyerek mi piyasaya sunmuştunuz?