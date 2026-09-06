Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

En yaşlılar Visca ile Ertuğrul Taşkıran Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isimler, Türk kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile sözleşme imzalayan Ertuğrul ve İstanbul Başakşehir'e dönen Visca, 36 yaş ile yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 202 transferler arasında en yaşlı isimler olarak dikkati çekti. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir, Kocaelispor, Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 18 yaş ile transfer döneminde en genç oyuncuları kadrosuna katan takımlar oldu. İstanbul ekibi, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi, Alanyaspor Fildişi Sahilli hücum futbolcusu Arouna Soro'yu, Kocaelispor orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi ve Erzurumspor FK ise stoper Taha Rençber'i renklerine bağladı.