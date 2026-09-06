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Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

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AA Giriş Tarihi:

Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,01 oldu.

#1
Foto - Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı. Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 202 transfere imza atarken alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,01 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 25,73 olarak göze çarptı.

#2
Foto - Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

Transferde en yüksek yaş ortalaması 28,4 ile bu sezon 5 transfer yapan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 27,5 ile Trabzonspor, 26,6 ile de Konyaspor takip etti. Transfer operasyonunda en düşük yaş ortalamasını ise 21,87 ile Alanyaspor yakaladı. Akdeniz ekibini 22,6 ortalamayla Galatasaray ve 23,07 ortalamayla Kasımpaşa izledi.

#3
Foto - Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

En yaşlılar Visca ile Ertuğrul Taşkıran Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isimler, Türk kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile sözleşme imzalayan Ertuğrul ve İstanbul Başakşehir'e dönen Visca, 36 yaş ile yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 202 transferler arasında en yaşlı isimler olarak dikkati çekti. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir, Kocaelispor, Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 18 yaş ile transfer döneminde en genç oyuncuları kadrosuna katan takımlar oldu. İstanbul ekibi, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi, Alanyaspor Fildişi Sahilli hücum futbolcusu Arouna Soro'yu, Kocaelispor orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi ve Erzurumspor FK ise stoper Taha Rençber'i renklerine bağladı.

#4
Foto - Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

Yaş ortalamaları Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

#5
Foto - Transfer raporunda dikkat çeken detay! Yaşılar Fenerbahçe'ye gençler Galatasaray'a

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