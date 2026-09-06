Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

Transferde yurt dışından en az takviye yapan ekip ise Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi 8 transferin 3'ünü yurt dışından, 5'ini ise Türkiye'den yaptı. Kadrosunu 5'er oyuncuyla güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe ise tüm transferlerini Türkiye dışından yaptı.