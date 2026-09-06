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Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

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Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

Süper Lig takımları ilk yarıda ve tescil döneminde tercihlerini yabancılardan yana kullandı.

#1
Foto - Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

#2
Foto - Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

Süper Lig'in 18 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 202 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 124'ü yurt dışından gelirken 78'i ise Türkiye'den alındı.

#3
Foto - Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

- En fazla ithali Çorum FK yaptı Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu ligin yeni ekibi Çorum FK getirdi. Yeni sezon öncesinde kadrosunu 21 transferle güçlendiren Çorum FK, bu futbolculardan 11'ini yurt dışından, 10'unu ise Türkiye'den aldı.

#4
Foto - Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

Transferde yurt dışından en az takviye yapan ekip ise Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi 8 transferin 3'ünü yurt dışından, 5'ini ise Türkiye'den yaptı. Kadrosunu 5'er oyuncuyla güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe ise tüm transferlerini Türkiye dışından yaptı.

#5
Foto - Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

13 Türk oyuncu ülkeye döndü Takımlar, yurt dışından 13 Türk futbolcuyu getirdi. Yurt dışından alınan 124 futbolcunun 13'ünü Türk vatandaşları isimler oluşturdu.

#6
Foto - Bir de yabancı kuralı olmasaydı neler olurdu! Süper Lig'e yurt dışından akın

Deniz Gül, Cenk Özkaçar, Aral Şimşir, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Emin Bayram, Fatih Kaya, Can Bozdoğan, Enis Destan, Kerim Çalhanoğlu, Efe Sarıkaya, Gökhan Gül ve Emircan Gürlük yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.

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