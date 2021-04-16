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Gündem Kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı!
Gündem

Kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 19:22:00 -
Kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı!

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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