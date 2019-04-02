Kesintisiz icraat dönemi başlıyor! İşte madde madde başlıklar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomide kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını belirtmiş ve 8 Nisan haftasında da yeni yol haritasının açıklanacağını duyurmuştu. İşte Bakan Albayrak'ın yeni reform ajandasındaki başlıklar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomide kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını belirtmiş ve 8 Nisan haftasında da yeni yol haritasının açıklanacağını duyurmuştu.

Birçok alanda yol haritası verilecek

Bakan Albayrak, seçimden sonra çok hızlı bir normalleşme sürecinin yaşanacağını belirterek, "Büyümeden enflasyona, finansmandan bankacılığa birçok alanda önemli yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomiyi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Yapısal reform ajandası

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek hafta ekonomide yeni çerçeveyi açıklayacaklarını duyururken, reform ajandasındaki bazı önemli başlıklar şöyle:

MÜKELLEF ODAKLI VERGİ SİSTEMİ: Vergi reformunun çerçevesi mayıs ayına kadar oluşturulacak. Ekonomi için hayati öneme sahip olan rekabetçi bir vergi sistemi oluşturulacak.Vergi reformunda mükellef odaklı yaklaşım benimsenecek.

REEL SEKTÖRÜN ELİ RAHATLAYACAK: Reel sektörün finansman da dâhil ihtiyacı olan alanlarda kararlı adımlar atılacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ TAMAMLANACAK: İstanbul Finans Merkezi'nin fiziki tamamlanma süreci; işin teknik, hukuki, yasal altyapısıyla ilgili adımlar atılacak.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK: Hal Yasası Meclis'e sevk edilecek, sebze meyve fiyatları düşecek. Perakende Yasa taslağı, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Perakende Bilgi Sistemi Programı devreye girecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜ: Bazı bankaların sermayelerin güçlendirilmesi sürecek. Mega projelerde kesinti olmayacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE: Yüksek faizler için yeni hamleler devreye girecek.

İSTİHDAM SEFERİNE DEVAM: Yıl sonu için öngörülen 2.5 milyon istihdam hedefine ulaşılması için güçlü bir kampanya yürütülecek.

ŞİRKETLERİN ELİ RAHATLAYACAK: Konkordato ve sınıflandırma süreçleri üzerindeki çalışmalar devam edecek.

YENİ KALKINMA PLANI: Türkiye'nin yeni Kalkınma Planı açıklanacak. Plan Meclis'e gönderilecek.

TOPLUMSAL REFAH ODAKLI ADIMLAR: Yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme, güçlü sanayi, yatırım, istihdam, kalkınmanın finansmanı toplumsal refahta önemli başlıklar olacak.