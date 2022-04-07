‘Kesinleşti yazın bir kenara’ Cüneyt Özdemir ‘Zillet’in adayını açıkladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kafatasçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın FOX TV’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş’ın harekete geçmesi gerektiği yönündeki konuşmasını değerlendirdi.

Özdemir yaptığı konuşmada seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın kesinlikle Mansur Yavaş olacağını iddia etti.

Sosyal medya kanalında Türkiye gündemini yorumlayan Cüneyt Özdemir seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı kim olacağına yönelik yaptığı konuşmada “Mansur Yavaş’tan başka aday yok çıkartamazlar” şeklinde konuştu.

“Yavaş’ın adaylığı kesinleşti”

Cüneyt Özdemir Twitter üzerinden yaptığı “2023’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi kim olmalı” anketini ekran karşısına getirirken konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Diyorum size biçilmiş kaftan. Mansur Yavaş’tan başka aday yok çıkartamazlar. Çıkmamalı. Yoksa yüzde 16 ile ben aday oldum bana oy verin dersin. Bakın yazın bir kenara 7 Nisan 2022 Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti. “