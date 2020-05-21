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"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü turizme kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:13:10 -
"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü turizme kazandırılacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü'nün turizme kazandırılacağını belirtti.

Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan edilen Hafik Gölü'nde incelemede bulundu.

Son bir yıldır yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde gölün doğal sit alanı ilan edildiğini aktaran Ayhan, "İşin en önemli kısmı halledilmiş oldu. Bundan sonra atılacak her adımın hukuki altyapısı oluştu." ifadelerini kullandı.

Hafik Gölü'nün dokusuna uygun bir projenin ortaya çıkacağını, ihale sürecinin ise ağustos-eylül aylarında yapılacağını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Gölü, Sivas turizmine kazandıracağız. Hakikaten bakir bir yer, doğası harikulade. Koronavirüsle mücadelede şunu gördük, insanlar artık doğa turizmini, sakin yerleri, doğayla suyun bütünleştiği yerleri arzu etmekteler. Dolayısıyla bu bilinçte olduğumuz için de doğa turizmini çok çok önemsiyoruz. Hem gölümüzü muhafaza edeceğiz hem bu dokuyu muhafaza edeceğiz hem de bu güzelliklerden insanlarımızın faydalanmasını sağlayacağız. İnşallah yakın zamanda Sivas önemli bir cazibe merkezini kazanmış olacak."

- Hafik Gölü

İlçe yakınlarında 67 hektarlık alanda yer alan, yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak biliniyor.

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