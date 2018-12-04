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Kesin karar verildi! O binalar yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilliğiyle ünlü Bursa'nın çehresini bozan tüm binaların, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılacağını söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 17:57
Kesin karar verildi! O binalar yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesini, kimseyi mağdur etmeden çözeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe'nin görevi bırakmasından sonra yeni başkanAlinur Aktaş'a, "Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin" talimatı vermişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da bu doğrultuda yapılan çalışmaları anlattı.

"Vatandaşları mağdur etmeden gerçekleştireceğiz"

Başkan Alinur Aktaş, vatandaşın ucube olarak tanımladığı şehrin merkezindeki Doğanbey Projesi’ni hak sahibi vatandaşları mağdur etmeden yıkacağını belirterek, “2700 daire, 1 milyarı bulmayan bütçe. Biz şirketleri dahil 4,5 milyar bütçeyi yönetiyoruz. Oradaki vatandaşları üzmeden, onları mağdur etmeden ortak bir akılla ve anlayışla bunu çok rahat gerçekleştirebiliriz” dedi.

Tower Plaza yıkılacak

Aktaş, “Daha minisini inşallah yaşayacağız” diyerek Tower Plaza’nın yıkılacağı sinyalini de verdi.

"Nilüfer'de müracatlar başladı"

Aktaş, Nilüfer’de kentsel dönüşümle ilgili 150 site sakininin mağduriyetiyle ilgili bir soruya, “Şehir Plancıları Odası, müteahhitler, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım Belediye Başkanları ve ben defalarca bir araya geldik. Şu andaki bakanımıza gittik. Onların da itiraz etmediği ama bundan sonra da bu uygulamanın yapılmayacağı bir karar alındı. Daha önce kişi başı yaşam alanı 35 metrekare , donatı alanı 17 metrekare oluyordu. Donatı alanının 17 metrekareden 10 metrekareye düşürülmesi konusunda bir defaya mahsus kolaylaştırma kararı çıktı. Bundan sonraki iş müteahhitlerde. Müracatlar başladı. Mütahhitle hak sahipleri arasında yapılmış anlaşma var. Kooperatifler vardı. Bazıları yapmayıp vatandaşı sıkıntıya koymuşlardır. Ticari gelişimden kaynaklanan sorun olursa bizden değil. Şekil olarak bir sıkıntı kalmadığını vatandaşlara duyurmuş olalım” cevabını verdi.

"Bursa, trafiği konuşmayacak"

Başkan Aktaş ayrıca şunları dile getirdi: "Ulaşımla alakalı göreve geldiğimizden beri söylüyorum. 2020 sonunda Bursa, trafiği konuşmayacak. 2 yıl süre var. Önce akıllı dokunuşlar küçük maliyetlerle olumlu faydalar elde ettik. Bizim modern tekniklerle arge ekibimiz var. Çin’e gittiler. Ulaşımla yatıp ulaşımla kalkıyorlar. 2019’dan itibaren tamamını hayata geçireceğiz. En meşhur proje firmasıyla çalıştık. Hem raylı sistemleri Ulaştırma Bakanlığı’na onaylattırarak çok ilginç şeyler çıktı. Demirtaş’tan Çalı’yı da görebilecek farklı uygulamalar ortaya çıktı.

 “Bütçe gerçeklikleri doğrultusunda hareket edeceğiz”

Sadece belediye gücüyle değil bütçe gerçeklikleri doğrultusunda hareket etmeyi seven bir insanım. Bu millete söz verdiysek; yap işlet devret ve gelir ortaklığı gibi imkanları kullanırız. Gemlik’te kaplıca veya soğuk hava tesisi yapmak bizim neyimize. Hemen devredebiliriz. Biz çevre düzenlemesi ve yer sağlayalım. Gelirimiz olsun. Belediye imkan sağlar. Sıcaksu bölgesiyle ilgili yatırımcı geliyor. Ulaşım konusuyla alakalı Bursa’nın görmediği orijinal projelerimiz var. Hepsini seçim beyannamesinde açıklayacağız“

Şehrin bundan sonra turizmle büyüyeceğinin altını çizen, katma değeri yüksek sanayiyi destekleyeceklerini vurgulayan Aktaş, Mudanya Sahil Projesi’nde de eksiklerin tamamlanmasının ardından müteahhide içeride bekleyen hak edişinin ödeneceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:57
  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  2. kentsel dönüşüm
  3. açıklama
  4. O konutlar yıkılacak

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 55 dk önce
    KENTSEL DÖNÜŞÜM SUİSTİMAL EDİLDİ! 30 YILLIK ATAEVLER YIKILIYOR? 50-70 YILLIK ÇEKİRGE, ÇARŞAMBA, YILDIRIM,.... YERLERDE HAREKET YOK? NE ALAKA NİLÜFER ZATEN YENİ YERLEŞİM İLÇE??
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    İşini bilmeyen adam önce yapar sonra bozar....Sonra pardon der gene yapar...Öğrenir ama....
  • hak hukukhak hukuk1 sa önce
    plaza yerine millet bahçesi yapsınlar.
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