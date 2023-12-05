Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.
"Akşener'in oğlu poşetle para dağıttı"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bombayı patlatan Dikbayır'ın, 'Seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. Seçim bitti, Fatih Akşener kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı' sözleri Türkiye'yi sallamıştı.
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