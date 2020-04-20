Kesici aletle kendilerine zarar veren 2 kardeşi sosyal mesafe tanımadan izlediler

Antalya’nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ağabey-kardeş kendilerine kesici bir aletle zarar verdi. Polisin uzun uğraş sonrası 2 kardeş ikna edilirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayarak yaşananları izledi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ağabey S. G. (43) ve kardeşi H.G. (40) alkol aldıktan sonra anıt önüne gelerek çığlık attı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren ağabey-kardeş yanlarında getirdikleri jiletle kendilerini yaralamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler H.G. ve S.G.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada 2 kardeşin kendi arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Sosyal mesafenin hiçe sayan bazı vatandaşlar ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Birçok kişide ise maske olmadığı gözlemlendi. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen H.G. ve S.G. teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan H.G. ve S.G.’ye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan tedavilerin ardından H.G. ve S.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.