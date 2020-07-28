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Aktüel

Keşanlı berber, kişiye özel ustura uygulaması başlattı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:11:44 -
Keşanlı berber, kişiye özel ustura uygulaması başlattı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde berberlik yapan Asilcan İrcan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sakal tıraşında kişiye özel ustura uygulaması başlattı.

Salgında normalleşme sürecine geçilmesiyle kısa süre önce berberlerde de sakal tıraşı yapılmaya başlandı. Müşterileri de İrcan'dan kendilerine özel ustura kullanmasını istedi.

Müşterilerinin talebini yerine getiren İrcan, sakal tıraşı yaptığı usturaları kişiye özel numaralandırdı.

Asilcan İrcan, salgınla mücadelede hijyenik tıraşın çok önemli olduğunu söyledi.

Müşterilerinin isteklerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını belirten İrcan, şöyle konuştu:

"Sakal tıraşı yapamadığımız dönemde müşterilerimizden gelen bu talep doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Ustura ile sakal tıraşı serbest olduğunda uygulamamıza geçtik. Daha hijyenik bir tıraş için müşterilerimizi bekliyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanacak olması ve randevulu sistemden dolayı vatandaşlarımız tıraşını son güne bırakmasın."

Sakal tıraşı olan vatandaşlardan Gökhan Dağıstan da uygulamadan memnuniyet duyduğunu, tıraşını güvenle yaptırdığını kaydetti.


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