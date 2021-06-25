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Gündem Keşan’da yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Gündem

Keşan’da yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile onlara yardım eden 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 23:40:00 -
Keşan’da yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Alınan bilgiye göre, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı istihbaratı üzerine Edirne Terörle Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gelibolu-Keşan kara yolunda 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda yakalanan M.K. ile K.T. silahlı terör örgütüne üye oldukları, S.Ç, Ö.O. ve E.T. ise insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

 

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