Keşan'da deprem yardımlarını çalan belediye personelleri şok etmişti! Bahaneleri "yuh" dedirtti
Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi’nin 4 işçisinden 1’i tutuklanmıştı. Söz konusu kişilerin ifadeleri pes dedirtti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi’nin 4 işçisinden 1’i tutuklanmıştı. Söz konusu kişilerin ifadeleri pes dedirtti.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı. Eşyaları çaldığı iddia edilen 4 işçiden 1’i tutuklanmıştı.
Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, yardım malzemelerini ihtiyacı olan başka kişilere vermek üzere aldıklarını söyledikleri öğrenildi.