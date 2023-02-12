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Gündem Keşan'da deprem yardımlarını çalan belediye personelleri şok etmişti! Bahaneleri "yuh" dedirtti
Gündem

Keşan'da deprem yardımlarını çalan belediye personelleri şok etmişti! Bahaneleri "yuh" dedirtti

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi’nin 4 işçisinden 1’i tutuklanmıştı. Söz konusu kişilerin ifadeleri pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 12:06:00 -
Keşan'da deprem yardımlarını çalan belediye personelleri şok etmişti! Bahaneleri "yuh" dedirtti

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi’nin 4 işçisinden 1’i tutuklanmıştı. Söz konusu kişilerin ifadeleri pes dedirtti.

 

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı. Eşyaları çaldığı iddia edilen 4 işçiden 1’i tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, yardım malzemelerini ihtiyacı olan başka kişilere vermek üzere aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

 

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