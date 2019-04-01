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Keşan'da 12 oy farkla CHP kazandı

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde YSK sonuçlarına göre Belediye Başkanlığı'nı 12 oy farkla CHP'li Şenol Yalı kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:29
Keşan'da 12 oy farkla CHP kazandı

Edirne Keşan'da CHP ile AK Parti arasında kıyasıya rekabet yaşandı. CHP'den aday olan Şenol Yalı, en yakın rakibi AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu 12 oy farkla geçerek belediye başkanı oldu.

"Bu gibi durumlarda metanetli olmak lazım"

CHP'li Şenol Yalı, Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından Keşan Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı.
Islak imzalı tutanakların İlçe Seçim Kurulu'na ulaştıktan sonra sonucu aldıklarını belirten Yalı, "18 bin 413 Cumhuriyet Halk Partisi yani Millet İttifakı, 18 bin 401 AK Parti yani Cumhur İttifakı oy aldı. Bu gibi durumlarda metanetli olmak lazım. Bu bir sorumluluktur. Hayırlı olsun" dedi.



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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:29
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