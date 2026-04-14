“Kervansaray’ın Restorasyonu İçin de Önümüzdeki Ay İhalesi Yapılacak”

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ve AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve belediye yöneticileri katıldı. Görüşmede, şehir genelinde devam eden yatırımların son durumu ile mevcut projelerin restorasyon süreçlerinin hızlandırılması noktasında planlamalar yapıldı.

Milletvekili Babacan'ın açıklamasına göre, toplantıda öne çıkan başlıklar arasında Yeni Cami ve Eskimalatya’da bulunan tarihi yapıların durumu yer aldı. Vakıflar bünyesinde restorasyonu süren camilerin bitiş takvimi karara bağlanırken, Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçelerdeki projeler detaylandırıldı. Ayrıca, Eskimalatya’daki tescilli yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik somut adımlar belirlendi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, görüşmenin içeriğine dair şu bilgileri paylaştı:

"Şehirde devam eden yatırımların son durumu, mevcut projeler, restorasyon süreçleri ve bunların hızlandırılması noktasında detaylı ve verimli bir görüşme oldu. Yeni Cami ve Vakıflar bünyesinde inşa ve restorasyon süreci devam eden diğer camilerin bitiş takvimini karara bağladık. Bunun haricinde, Eskimalatya’da Ulu Cami’nin devam eden restorasyonu sonbaharda tamamlanarak hizmete açılacak. Kervansaray’ın restorasyonu için de önümüzdeki ay ihalesi yapılacak. İlaveten, hem Yeşilyurt hem Battalgazi hem de diğer ilçelerimizde devam eden projeleri konuştuk. Aynı zamanda fahri hemşehrimiz olan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a şehrimiz için tüm deprem süreci boyunca bugüne kadar göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakaları için hassaten teşekkür ederiz..."

Ziyaret, restorasyon çalışmalarının planlanan takvime uygun olarak tamamlanması ve yeni ihalelerin gerçekleştirilmesi yönündeki kararlılık mesajıyla sona erdi.