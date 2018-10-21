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Kerpiç evdeki göçükte 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da kerpiç evde meydana gelen göçükte bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

21 Ekim 2018 Pazar 20:21
Kerpiç evdeki göçükte 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Demirci ilçesinde bağlı Çamköy Mahallesi'nde Fadime Özdemir'e (50) ait iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Gürültüyü duyan vatandaşlar, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Özdemir'i göçük altından çıkardı.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arama kurtarma ekipleri, evin altındaki damda da 3 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:21
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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