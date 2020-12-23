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Aktüel Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı
Aktüel

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:53:32 -
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde iki adrese düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Rıyad kasabasında iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği kaydedildi.

DEAŞ'lı 4 teröristin yakalandığı baskınlarda, çok sayıda silah, mühimmat ve teröristlere ait dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.

Yakalanan DEAŞ'lıların kasaba kırsalındaki terör unsurlarına lojistik destek, gıda ve silah sağladığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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