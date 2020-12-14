Kerkük'te operasyon! 74 bin tane ele geçirildi
Irak emniyet güçleri tarafından Kerkük'te düzenlenen operasyonda on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Irak emniyet güçlerince Kerkük'te yapılan operasyonda on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, narkotik ekiplerinin kent merkezinde bir adrese gerçekleştirdiği baskında 74 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini belirten Nuri, kentte istihbarat çalışmasını artırdıklarını bildirdi.
Kerkük'te 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda da 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve 4 kişiden oluşan bir uyuşturucu çetesi enselenmişti.