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Aktüel

Kerkük'te İran'a yakın Bedir Tugayları binasına bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:46:03 -
Kerkük'te İran'a yakın Bedir Tugayları binasına bombalı saldırı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde İran’a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları binasına yönelik bombalı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kerkük polis yetkilisi Necdet Vendavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedir Tugayları Kerkük bürosuna bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Vindavi, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce binanın önündeki kaldırıma bir poşet içinde bırakılan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ifade etti.

Saldırıda olay anında yoldan geçen bir sivilin yaralandığını aktaran Vindavi, ayrıca bombanın büroda hasara yol açtığını kaydetti.

Vindavi, emniyet güçlerinin saldırının düzenlendiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını sözlerine ekledi.


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